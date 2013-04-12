Сбербанк РФ в четверг закрыл реестр акционеров для участия в годовом собрании, что привело к падению акций крупнейшего российского банка ниже психологически значимых уровней в первые минуты торгов пятницы.

Обыкновенные акции Сбербанка к 10:22 мск пятницы снижаются на 2,71% — до 99,63 рубля, привилегированные — на 4,28%, до 69,49 рубля.

Годовое собрание акционеров назначено на 31 мая. Набсовет банка рекомендовал акционерам повысить дивидендные выплаты за 2012 год до 17,3% чистой прибыли по РСБУ с 15,3% чистой прибыли по РСБУ годом ранее. В 2012 году Сбербанк заработал рекордные 346,2 млрд рублей чистой прибыли — на 11,5% больше, чем в 2011-м.