В Соединенных Штатах полиция разыскивает налетчика, который решил вторично ограбить банк по применявшейся уже им схеме. Сейчас ведутся поиски грабителя, целью которого уже дважды становился филиал банка Sovereign в городе Плейстоу штата Нью-Гэмпшир, сообщает Associated Press. Курьезную попытку ограбления преступник предпринял во вторник, 26 февраля. Этот же человек, по данным полиции, совершил ограбление того же банка полмесяца назад. При этом, придя в банк вторично, преступник даже не потрудился сменить одежду или манеры поведения. Единственное отличие состоит в том, что за прошедшее с момента первого ограбления время преступник оброс щетиной, пишет газета The UnionLeader.com.

Примечательно, что совпало даже время и день недели в двух попытках ограбления. Оба раза неизвестный произносил одну и ту же фразу, угрожая оружием и требуя денег. В полиции и банке уверены, что и тогда, и сейчас действовал один и тот же человек. Вполне возможно, что исключительная наглость злоумышленника придала сотрудникам банка мужество, поскольку кассиры нашли в себе силы отказать грабителю.

На этот раз служащие не поверили угрозам преступника и попросили управляющего вызвать полицию. В итоге налетчику пришлось бежать с пустыми руками. Это случилось в 16:42, незадолго до закрытия банка. Первый раз грабитель посетил этот филиал 12 февраля, примерно в это же время. Налетчик определенно является необычайно отчаянным человеком, который остро нуждается в деньгах. «Вот я здесь. Попробуем провернуть это снова», — передает вероятный ход мыслей грабителя представитель полиции Кэтлин Джонс. По словам очевидцев, грабитель скрылся на автомобиле Chevrolet Avalanche черного цвета с номерами, выданными в штате Нью-Гэмпшир и цифрами 223. Самого грабителя описали как белого 20-летнего мужчину.

В начале года в США уже был пойман один грабитель, отличавшейся странным для такого рода преступников поведением. Тогда, напротив, налетчик проявил несвойственную своим коллегам по ремеслу застенчивость, отказавшись брать уже выданные ему деньги.