Банк России зарегистрировал допэмиссию акций ОРГРЭСБанка («дочка» финской группы Nordea) номинальным объемом 240,4 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Акционеры ОРГРЭСБанка на собрании 28 декабря приняли решение об увеличении уставного капитала до 824,26 млн рублей путем допэмиссии акций.

В составе допэмиссии 24 тыс. 40 акций номиналом 10 тыс. рублей каждая. Цена размещения определена в 158 тыс. 860,48 рубля за акцию. Допэмиссия будет размещаться по закрытой подписке — акции выкупит ООО «Промышленная компания «Весткон». По итогам размещении банк привлечет 3,819 млрд рублей. Всю допэмиссию акций выкупит группа Nordea, владеющая 75-процентным пакетом ОРГРЭСБанка через компанию «Весткон» (на балансе компании 87,5% акций ОРГРЭСБанка, из которых 12,5% принадлежит менеджменту банка). Еще один крупный миноритарный акционер ОРГРЭСБанка — Европейский Банк Реконструкции и Развития, владеющий 12,5% акций ОРГРЭСБанка, не будет участвовать в допэмиссии.

ОРГРЭСБанк по итогам 2007 года занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».