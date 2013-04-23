Подкомитет по лизингу комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ и НП «Лизинговый союз» проведут в Москве 15 мая круглый стол, посвященный обсуждению проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». В частности, будут обсуждаться изменения, предложенные Ассоциацией российских банков, а также проект поправок, подготовленный Минэкономразвития РФ, следует из сообщения подкомитета по лизингу.

Мероприятие пройдет в малом зале Торгово-промышленной палаты (ул. Ильинка, д. 6), начало в 15:00. Участие бесплатное, приглашаются лизинговые компании и потребители лизинговых услуг. Регистрационная форма и контактная информация размещены на сайте подкомитета .