Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев поддерживает покупку доли четвертого по величине мобильного оператора РФ «Teлe2 Россия», приобретенной ранее ВТБ, «Ростелекомом».

«Мне в первом приближении эта идея нравится», — сказал он журналистам.

Второй по величине российский банк в начале апреля приобрел российский бизнес шведской телекоммуникационной группы Tele2 за 2,4 млрд долларов (3,55 млрд — с учетом долга) для дальнейшей перепродажи.

«Мы немножко пока это обсуждали. Поскольку у «Ростелекома» есть сотовые активы, если туда добавить «Тeлe2», появится четвертый игрок на рынке — мощный, который составит конкуренцию трем мощным другим», — сказал Артемьев, отметив, что пока ни «Ростелеком», ни другая компания таких ходатайств в ФАС не подавали.