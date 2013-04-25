Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев поддерживает покупку доли четвертого по величине мобильного оператора РФ «Teлe2 Россия», приобретенной ранее ВТБ, «Ростелекомом».

«Мне в первом приближении эта идея нравится», — сказал он журналистам.

Второй по величине российский банк в начале апреля приобрел российский бизнес шведской телекоммуникационной группы Tele2 за 2,4 млрд долларов (3,55 млрд — с учетом долга) для дальнейшей перепродажи.

«Мы немножко пока это обсуждали. Поскольку у «Ростелекома» есть сотовые активы, если туда добавить «Тeлe2», появится четвертый игрок на рынке — мощный, который составит конкуренцию трем мощным другим», — сказал Артемьев, отметив, что пока ни «Ростелеком», ни другая компания таких ходатайств в ФАС не подавали.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2018 года нетто-активы банка — 13 693,06 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 434,32 млрд, кредитный портфель — 9 201,02 млрд, обязательства перед населением — 3 554,97 млрд.