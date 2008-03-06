В среду прошло заседание консультативного совета Ассоциации региональных банков России, на котором главным из обсуждаемых стал вопрос о возможности введения дифференцированных ставок отчисления в фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в зависимости от ставок по депозитам. Об этом пишет газета «РБК daily».

Мировой финансовый кризис заставил российские банки обратиться к другим источникам фондирования, в частности к банковским вкладам. Чтобы быстрее привлечь средства населения, некоторые банки начали устанавливать завышенные ставки по депозитам. Участники рынка считают, что такие действия небольших банков могут привести к разрыву их ликвидности и банкротству, расплачиваться же за это придется другим кредитным организациям, входящим в систему страхования вкладов.

Член совета директоров Банка России Михаил Сухов, выступая на консультативном совете, обратил внимание собравшихся на то, что у любой системы страхования вкладов есть слабое место: ее участники могут пользоваться гарантиями и при этом устанавливать повышенные ставки по вкладам. По его мнению, важно иметь механизм, способный ограничить недобросовестное поведение банков на рынке вкладов, «такой механизм нужен против банков, которые хотят сорвать куш и быстро уйти с рынка». Бороться же с этим явлением, по словам Сухова, можно за счет дифференциации отчислений в фонд страхования вкладов в зависимости от ставок по ним.

Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников сообщил, что агентство изучило этот вопрос и выяснило, что существует ряд сложностей. Так, например, не ясно, как определить, что ставки по вкладам, предлагаемые тем или иным банком, являются нерыночными. А председатель совета директоров Агрохимбанка Владимир Гамза предложил взять за точку отсчета ставку рефинансирования Банка России, которая сейчас составляет 10,25%.

В итоге участники дискуссии договорились подготовить свои предложения по этому вопросу, а Михаил Сухов пообещал собравшимся в течение двух недель подготовить проект поправок в закон о страховании вкладов.