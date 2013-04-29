Курс доллара к большинству мировых валют снизился по итогам торгов пятницы после того, как данные, свидетельствующие о более слабом, чем предполагали аналитики, росте ВВП США, усилили опасения относительно темпов восстановления крупнейшей экономики мира, свидетельствуют данные торгов.

К концу торговой сессии курс иены к доллару вырос до 98,06 иены за доллар с 99,25 иены к концу прошлых торгов. Евро подорожал к доллару до 1,3028 доллара с 1,3012 доллара за евро на предыдущем закрытии. К корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США доллар уменьшился до 82,48 пункта с 82,81 пункта.

В пятницу, 26 апреля, Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщило, что реальный рост ВВП страны в I квартале 2013 года, по первоначальной оценке, составил 2,5% по сравнению с IV кварталом 2012-го. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали повышения показателя на 3%.

«Более слабая, чем ожидалось, статистика подтвердила предположение инвесторов о том, что количественное смягчение в США будет продолжаться несколько дольше, чем они ожидали ранее», — заявил агентству MarketWatch главный стратег Miller Tabak Эндрю Уилкинсон.

Удорожание иены к доллару было связано с сохранением параметров монетарной политики Банком Японии, который по итогам заседания в пятницу не увеличил объем программы стимулирования. Глава ЦБ Харухико Курода заявил, что будет проводить операции на денежном рынке так, чтобы денежная база росла на 60—70 трлн иен ежегодно. Объем операций не изменился.