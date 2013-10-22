В первый день торгов в Лондоне стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ТКС Банка достигала 19,5 доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 13:34 мск цена GDR составляла 19,15 доллара.
Минимальная цена торгов (18,91 доллара) выше цены размещения в ходе IPO — 17,5 доллара, которая была установлена по верхней границе объявленного ранее диапазона.
В ходе IPO ТКС Банк привлек 1 млрд 87 млн долларов (с исключением 15-процентного опциона на переподписку). Рыночная капитализация компании на основании цены акции составила 3,2 млрд долларов.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 50,06% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,64%, Baring Vostok — 0,99%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2018 года нетто-активы банка — 373,66 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 71,01 млрд, кредитный портфель — 228,82 млрд, обязательства перед населением — 205,45 млрд.