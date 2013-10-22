В первый день торгов в Лондоне стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ТКС Банка достигала 19,5 доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 13:34 мск цена GDR составляла 19,15 доллара.

Минимальная цена торгов (18,91 доллара) выше цены размещения в ходе IPO — 17,5 доллара, которая была установлена по верхней границе объявленного ранее диапазона.

В ходе IPO ТКС Банк привлек 1 млрд 87 млн долларов (с исключением 15-процентного опциона на переподписку). Рыночная капитализация компании на основании цены акции составила 3,2 млрд долларов.