Испания выходит из длившейся два года рецессии, связанной с крахом рынка недвижимости и мировым финансовым кризисом. Как передает собкор Банки.ру из Брюсселя, об этом сообщается в пресс-релизе испанского Центробанка.

В частности, ЦБ страны объявил, что в III квартале текущего года экономика показала рост на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Прогнозы правительства оправдались. Внутренний спрос в стране немного сократился по сравнению с предыдущими кварталами, но это было компенсировано ростом экспорта в промышленности, сообщается в релизе.

Оценки Банка Испании, как правило, соответствуют оценкам главного статистического управления страны, которое, как ожидается, объявит первые оценки за III квартал не ранее 30 октября.

ЦБ Испании также отметил, что уровень безработицы значительно снизился с начала кризиса в 2008 году.