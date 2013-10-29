«Сбербанк Лизинг» через свой Юго-Западный региональный филиал заключил одну из крупнейших сделок в сегменте грузового транспорта в Южном федеральном округе: ведущему нефтеперерабатывающему предприятию региона — ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» передаются свыше 120 грузовых седельных тягачей Mercedes-Benz Axor, а также более 30 полуприцепов-цистерн «ППЦ-26». Общая стоимость контракта превышает 500 млн рублей.

Договор лизинга заключен на пять лет. Поставщиком выступает ООО «Грифон» — официальный дилер ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» в Ростове-на-Дону, а фондирует сделку Юго-Западный банк Сбербанка.

«Тягачи и автоцистерны предполагается использовать при перевозке бензина, печного и топочного мазута, судового и дизельного топлива, а также других светлых нефтепродуктов. Автопарк будет поставлен в Ростовскую область», — уточнили в лизинговой компании, подчеркнув, что контракт позволит практически полностью обновить транспортный парк Новошахтинского завода нефтепродуктов.

ЗАО «Сбербанк Лизинг», дочерняя компания Сбербанка России, работает на рынке лизинговых услуг с 1993 года. Региональная сеть включает 65 филиалов в крупнейших городах РФ и дочерние компании в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. По данным агентства «Эксперт РА», компания занимает третье место среди лизингодателей РФ по размеру портфеля и второе — по объему нового бизнеса в первом полугодии 2013 года.