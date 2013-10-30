Альфа-Банк возобновляет прием пятитысячных купюр в своих банкоматах. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Прием банкнот номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года в банкоматах Альфа-Банка в Москве и Подмосковье был ограничен с 10 октября. С 18 октября прием 5-тысячных купюр всех модификаций возобновился в части АТМ кредитной организации в Московском регионе.
В середине октября Сбербанк приостановил прием купюр достоинством 5 тыс. рублей в своих банкоматах
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2018 года нетто-активы банка — 3 184,93 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 435,29 млрд, кредитный портфель — 1 997,63 млрд, обязательства перед населением — 954,33 млрд.