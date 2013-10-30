Альфа-Банк возобновляет прием пятитысячных купюр в своих банкоматах. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Прием банкнот номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года в банкоматах Альфа-Банка в Москве и Подмосковье был ограничен с 10 октября. С 18 октября прием 5-тысячных купюр всех модификаций возобновился в части АТМ кредитной организации в Московском регионе.

В середине октября Сбербанк приостановил прием купюр достоинством 5 тыс. рублей в своих банкоматах из-за замены ПО в связи с появлением фальшивок. Позднее об аналогичных мерах объявили и другие кредитные организации, в числе которых ВТБ 24, Банк Москвы, Альфа-Банк, ЮниКредит Банк, Промсвязьбанк, Бинбанк и Росбанк. После тестирования обновленного программного обеспечения прием 5-тысячных банкнот в банкоматах Сбербанка был возобновлен 21 октября.