Инвестиционный Республиканский Банк изменил ставки по рублевым вкладам.

«Высокий процент» (на 365 дней) размещается под 10% (ранее — под 10,7%), «Юбилейный» (на срок от 365 до 1 095 дней) — под 10—10,5% (ранее — под 10,7—11%), а «Пополняемый пенсионный процент» (на срок от 91 до 730 дней) — под 6—7% (ранее — под 5—6%).

«Новоарбатский» (на срок от 31 до 365 дней) привлекается под 6—10% (до этого — под 6,5—10,5%).

По четырем вышеперечисленным депозитам проценты выплачиваются ежемесячно.

«Сезон успеха» (на срок от 31 до 365 дней) можно открыть под 5—9,5% (ранее — 6—10,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма для всех вкладов составляет 1 тыс. рублей. Внесение дополнительных взносов допускается.

Завершен прием вкладов «Перспективный», «Прогрессивный», «Пенсионный процент», «Пополняемый Актуальный» и «Актуальный».