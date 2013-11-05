Торги на Московской бирже закрылись во вторник в «красной зоне». Индекс ММВБ понизился на 0,61% до 1 505,94 пункта. Индекс РТС потерял 1,01% и составил 1 460,23 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,86%. Бумаги Московской биржи потеряли 0,81%, Сбербанка — 1,14%, «Газпрома» — 1,17%.

«Российский биржевой индекс ММВБ идет практически вровень с европейскими индикаторами, теряя более 0,5% и вплотную приближаясь к психологической границе в 1 500 пунктов. Основные ожидания инвесторов по-прежнему сосредоточены вокруг итогов заседания ЕЦБ, запланированного на четверг, 7 ноября, поэтому ярко выраженной динамики индексы и европейская валюта, возможно, в ближайшие дни не покажут», — говорит аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.