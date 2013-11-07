Мировые цены на нефть в среду, 6 ноября, продемонстрировали смешанную динамику после публикации статистики по запасам сырья на оптовых складах США, а также на сообщениях о снижении прогноза по росту экономики ЕС, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI подскочила на 1,43 доллара и составила 94,80 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil, напротив, снизилась на 0,09 доллара — до 105,24 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 ноября, выросли на 1,6 млн баррелей, или 0,4%, — до 385,4 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, полагали, что запасы нефти вырастут на 2,1 млн баррелей.

Ранее прогноз Европейской комиссии по росту ВВП ЕС на 2014 год был пересмотрен в сторону ухудшения — до 1,1% против ожидавшегося ранее роста на 1,2%. В свою очередь это может привести к падению спроса на нефть марки Brent.