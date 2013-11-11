Банк «Центрально-Азиатский» понизил ставки по вкладам в рублях.

Теперь депозит «В будущее» (от 10 тыс. рублей на 1 100 дней) доступен под 9,5% (ранее — под 9,75%), а «Осенний листопад» (от 3 тыс. рублей на 367 дней) — под 9,75% (до этого — под 10%). «Пенсионный+» (от 1 тыс. рублей), открываемый на 181, 367, 546 и 740 дней, размещается под 6,75—9,25% (прежде — под 7—9,5%).

Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.

Ставка привлечения «Стабильного дохода» (на 367 дней) составляет 8,75% (прежде — 9%). «Пенсионный» (на 181, 367, 546 и 740 дней) открывается под 5,75—9% (до этого — под 6—9,25%). Минимальная сумма по этим двум вкладам — 1 тыс. рублей. Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Процентные ставки «Комфортного» (от 50 тыс. рублей на 367, 546 и 740 дней) составляют в данный момент 8,75%, 9% и 9,5% соответственно (до этого — 9%, 9,25% и 9,75%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Депозит «Растем вместе» (от 1 тыс., 300 тыс. рублей на 1 100 дней) привлекается под 8,75% и 9,75% (ранее — под 9% и 10%). Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Все вклады пополняемые.