«Если вы будете снижать процентные ставки, когда у вас инфляция 7% или больше, то гарантирую, что инфляция в стране еще повысится», — заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин.

Все возможности оживить экономический рост за счет сокращения процентных ставок уже съедены — для роста производства нужен спрос и благоприятные условия для повышения эффективности предприятий и освоения инноваций, считает экономист. ЦБ, по его мнению, проводит разумную политику регулирования учетной ставки.

«А вот работа у банков организована неважно», — продолжает он. Банки дают дорогие кредиты, а за депозиты платят ниже уровня инфляции. «Возьмем два самых крупных банка — Сбербанк и ВТБ. Там ставки по депозитам 5—5,5%. Вы слышали, чтобы у нас была инфляция ниже этих показателей? Нет. Значит, они просто не платят процентов вкладчикам, более того, те оплачивают содержание вкладов и дают дополнительный доход. Теперь смотрите, дорогие кредиты с отрицательной ставкой депозита. Получается довольно приличная маржа», — говорит Ясин.