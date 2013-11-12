«Если вы будете снижать процентные ставки, когда у вас инфляция 7% или больше, то гарантирую, что инфляция в стране еще повысится», — заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин.
Все возможности оживить экономический рост за счет сокращения процентных ставок уже съедены — для роста производства нужен спрос и благоприятные условия для повышения эффективности предприятий и освоения инноваций, считает экономист. ЦБ, по его мнению, проводит разумную политику регулирования учетной ставки.
«А вот работа у банков организована неважно», — продолжает он. Банки дают дорогие кредиты, а за депозиты платят ниже уровня инфляции. «Возьмем два самых крупных банка — Сбербанк и ВТБ. Там ставки по депозитам 5—5,5%. Вы слышали, чтобы у нас была инфляция ниже этих показателей? Нет. Значит, они просто не платят процентов вкладчикам, более того, те оплачивают содержание вкладов и дают дополнительный доход. Теперь смотрите, дорогие кредиты с отрицательной ставкой депозита. Получается довольно приличная маржа», — говорит Ясин.
Банки, по его мнению, должны поднимать свою производительность, чтобы они могли обойтись меньшей маржой. У нас слабая конкуренция. И дело не в количестве банков, полагает экономист. Достаточно иметь 200—300 банков, «но между ними должна быть конкуренция сильнее по тем условиям, которые имеются в экономике». Надо экономически зажимать банки, а сейчас на банковском рынке слишком легкие условия работы, уверен Ясин. «Меня, например, очень беспокоит тот момент, что