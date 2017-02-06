Это первый на российском финансовом рынке образовательный проект, объединяющий журналистов и пиарщиков

Портал Банки.ру представляет новый проект — PR-практикум «Делаем новости вместе».

Для кого эта программа? Мы приглашаем сотрудников пресс-служб банков и финансовых компаний, а также всех, кто хочет сделать карьеру в финансовом пиаре.

Почему мы «Делаем новости вместе»? Как работа пиарщиков невозможна без СМИ, так и работа современного журналиста невозможна без коммуникации с пресс-службами. И это первый на российском финансовом рынке образовательный проект, объединяющий журналистов и пиарщиков.

Для чего это нам? Мы хотим, чтобы наше взаимодействие становилось более профессиональным и гармоничным, хотим поделиться своими знаниями и опытом, рассказать о том, как журналисты пишут свои материалы, как выбирают информационные поводы, кому и почему звонят за комментариями.

Для чего это вам? Вы познакомитесь с технологиями работы редакции и написания материалов, сможете лучше понять журналистскую кухню, окажетесь на месте журналиста в условиях жесткого дедлайна, освоите различные инструменты взаимодействия со СМИ и потренируетесь в их применении.

И что в результате? Вы повысите эффективность вашей работы и свой профессионализм, будете достигать своих целей и в то же время помогать журналистам решать их задачи, вы станете более успешны и укрепите деловую репутацию своей компании.

Тренинг проводят PR-директора ведущих российских банков и журналисты портала Банки.ру. В программу включены различные практические упражнения и деловые игры.

Откроет PR-практикум исполнительный директор Банки.ру, руководитель проекта Finparty Елена Ищеева.

Свое участие в качестве выступающих подтвердили:

начальник управления по связям с общественностью Бинбанка Екатерина Моисеева;

вице-президент, руководитель управления внешних и внутренних коммуникаций, пресс-секретарь президента — председателя правления ВТБ 24 Анна Амелькина.

Авторы программы

Наталья Новопрудская (Романова), главный редактор портала Банки.ру

В финансовой журналистике с 1999 года. Работала в журналах «Профиль», «Компания», газете «Время новостей». С 2009 года — заместитель главного редактора портала Банки.ру, с 2012 года — главный редактор. Лауреат и победитель различных премий банковских и финансовых ассоциаций.

Ирина Питерсон (Левитина), директор центра корпоративных коммуникаций Нордеа Банка

В PR-индустрии работает более 15 лет. Входит в топ-10 директоров по общественным и корпоративным связям в финансовом секторе рейтинга Ассоциации менеджеров России «Топ-1000 ведущих российских менеджеров» и в топ-100 директоров по коммуникациям Всероссийского рейтинга директоров по корпоративным коммуникациям.

Дата проведения — 2 марта 2017 года, Москва. Площадка: конференц-зал Red Square (Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2 — Four Seasons Hotel Moscow).



Стоимость для одного участника составляет 25 тыс. рублей, включая НДС.

Для регистрации обращайтесь к менеджеру по работе с клиентами Кристине Шориной:

тел.: +7 (495) 665-52-55, доб. 214.

Обращаем ваше внимание на то, что количество мест ограниченно.

