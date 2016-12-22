Ипотечные ставки в России вернулись на докризисный уровень, заявила директор департамента розничных нетрансакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова на совместной пресс-конференции Сбербанка, Министерства строительства и ЖКХ РФ.



«Рынок продолжает восстанавливаться, ставки (ипотечные. — Прим. ред.) вернулись на докризисный уровень. В случае выдачи ипотеки молодым семьям ставки даже ниже — от 10,25%. Мы очень любим эту категорию заемщиков, она очень активна и перспективна. Данная категория берет ипотеку как с господдержкой, так и без нее», — отметила Алымова.



«По сравнению с 2015 годом у нас на 20% выросли объемы выдачи (ипотеки. — Прим. ред.) на вторичном рынке жилья. Мы нагоняем ту пропорцию, которая существовала до 2014 года», — добавила она.

Сбербанк за 11 месяцев 2016 года увеличил объем ипотечного портфеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% — до 2,45 трлн рублей. В текущем году банк аккредитовал 3,075 тыс. объектов недвижимости, увеличив за год этот показатель на 24%.