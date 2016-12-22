Русский Ипотечный Банк ввел вклад «Онлайн Зимний». Открыть его можно на 217 дней под 9% в рублях, 1,85% в долларах и 1,25% годовых в евро. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Пополнение вклада допускается не позднее, чем за 170 календарных дней до даты окончания срока договора.

По вкладу предусмотрено не более одной расходной операции в течение срока действия договора в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора.

При досрочном расторжении договора по истечении 3/4 срока вклада проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки по договору. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или на текущий счет.

«Вклад открывается через сайт банка или по телефону. В случае заключения договора или пополнения вклада путем межбанковского безналичного перечисления денежных средств на счет вклада в рублях выплачивается бонус в размере 0,75%, в долларах или евро — 0,5% от суммы перевода», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.