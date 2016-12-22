Русский Ипотечный Банк ввел вклад «Онлайн Зимний». Открыть его можно на 217 дней под 9% в рублях, 1,85% в долларах и 1,25% годовых в евро. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Пополнение вклада допускается не позднее, чем за 170 календарных дней до даты окончания срока договора.
По вкладу предусмотрено не более одной расходной операции в течение срока действия договора в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора.
При досрочном расторжении договора по истечении 3/4 срока вклада проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки по договору. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или на текущий счет.
«Вклад открывается через сайт банка или по телефону. В случае заключения договора или пополнения вклада путем межбанковского безналичного перечисления денежных средств на счет вклада в рублях выплачивается бонус в размере 0,75%, в долларах или евро — 0,5% от суммы перевода», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
ООО «КБ «Русский ипотечный банк» — небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц (63,02%).
Участниками и бенефициарами кредитной организации являются председатель совета директоров, член правления Владимир Саламандра и Максим Касаткин, каждому из которых принадлежит по 19,97% долей общества, член совета директоров и правления Николай Александрович (18,67%), Анатолий Кириленко (16,87%), Юрий Крюков (15,14%), член совета директоров Александр Кулагин (5,00%), Арвет Кеввай (4,39%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 14,65 млрд рублей (191-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,39 млрд, кредитный портфель — 9,31 млрд, обязательства перед населением — 9,30 млрд.