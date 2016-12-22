Группа «Росгосстрах» (РГС) неожиданно рассталась с прибыльным бизнесом — компанией «Росгосстрах жизнь». 100% ее акций купила компания «Рэдванс». Конечный бенефициар компании — Алхас Сангулия, давний партнер и друг владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, пишут «Ведомости».

По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2016 года «Росгосстрах жизнь» заняла второе место по объему собранной премии по страхованию жизни — 26 млрд рублей страховых взносов. По данным RAEX, на 30 июня 2016 года активы страховщика составили 46,3 млрд рублей, собственные средства — 3,5 млрд, уставный капитал — 1,2 млрд. Еще в сентябре ФГ «Открытие» продала компании собственного страховщика жизни — «Открытие страхование жизни».

В четверг, 22 декабря, «Рэдванс» проведет сбор заявок на три выпуска 10-летних биржевых облигаций серий БО-П01 — БО-П03 на общую сумму 17 млрд рублей. Из сообщения компании следует, что 20 декабря биржа допустила к торгам ее биржевые облигации. Андеррайтер — банк «Уралсиб», техническое размещение трех выпусков состоится 23 декабря.

По мнению экспертов, выпуск облигаций может быть частью схемы, поскольку «Рэдванс» — неизвестная компания, и обычным инвесторам ее облигации вряд ли интересны. По грубой оценке, стоимость «Росгосстрах жизни» в полтора-два раза меньше 17 млрд рублей, предполагает топ-менеджер крупной страховой компании.

Сейчас под контролем «Рэдванс» кроме страховщика жизни находится 100% НПФ «РГС». Две недели назад несколько банкиров и страховщиков сообщили изданию, что основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров уже полгода ведет переговоры о передаче контроля над компанией «Открытию холдинг» Вадима Беляева. Согласно планам, к «Открытию» должны присоединиться СК «Росгосстрах» и подконтрольный ей Росгосстрах Банк, а НПФ «РГС» в сделку не войдет.

СМИ: «Росгосстрах» и «Открытие» ведут переговоры об объединении Основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией группе «Открытие». Взамен он может стать ее миноритарным акционером, пишут «Ведомости».