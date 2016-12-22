Самарский АктивКапитал Банк предлагает вклад «Новогодний».

Депозит может быть размещен как в российской валюте (в сумме от 10 тыс. рублей), так и в долларах США или евро (от 200 долларов/евро). Процентные ставки составляют 9% в рублях, 2% в долларах и 1,25% в евро. Срок размещения — один год.

Дополнительные взносы не предусмотрены, выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Новогодний» — непролонгируемый депозит с возможностью выбора валют, — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Павел Карякин. — При досрочном расторжении договора учитывается фактический срок нахождения средств во вкладе, а ставки пересчета могут составить 4% годовых в рублях, 0,8% в долларах, 0,5% в евро».

Кроме того, изменены условия приема вклада «Снеговик». Максимальный срок размещения средств как в рублях, так и в иностранной валюте увеличен с 370 до 395 дней. Рублевая доходность вкладов, привлекаемых на данный срок, составляет 9,25% годовых (ранее доходность для максимального срока составляла 9%). Также увеличена до 1,75% годовых (с 1,5%) доходность вклада в долларах при его размещении на полгода, а ставка на максимальный 13-месячный срок равна 2,2% (против прежних 2% на максимальный срок в 370 дней).



Пополнение счета не допускается. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.