Самарский АктивКапитал Банк предлагает вклад «Новогодний».
Депозит может быть размещен как в российской валюте (в сумме от 10 тыс. рублей), так и в долларах США или евро (от 200 долларов/евро). Процентные ставки составляют 9% в рублях, 2% в долларах и 1,25% в евро. Срок размещения — один год.
Дополнительные взносы не предусмотрены, выплата процентов осуществляется в конце срока.
«Новогодний» — непролонгируемый депозит с возможностью выбора валют, — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Павел Карякин. — При досрочном расторжении договора учитывается фактический срок нахождения средств во вкладе, а ставки пересчета могут составить 4% годовых в рублях, 0,8% в долларах, 0,5% в евро».
Кроме того, изменены условия приема вклада «Снеговик». Максимальный срок размещения средств как в рублях, так и в иностранной валюте увеличен с 370 до 395 дней. Рублевая доходность вкладов, привлекаемых на данный срок, составляет 9,25% годовых (ранее доходность для максимального срока составляла 9%). Также увеличена до 1,75% годовых (с 1,5%) доходность вклада в долларах при его размещении на полгода, а ставка на максимальный 13-месячный срок равна 2,2% (против прежних 2% на максимальный срок в 370 дней).
Пополнение счета не допускается. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.
ПАО «АктивКапитал Банк» — средний по размерам активов региональный банк, созданный в Самаре, в 1994 году. На данный момент банк сконцентрирован на кредитовании преимущественно коммерческих предприятий, развивает и «розницу» — вклады населения формируют значительную часть ресурсов.
Основными акционерами, согласно раскрываемым данным, выступают председатель правления Григорий Оганесян (20,99%), бизнесмен, председатель совета директоров банка Алексей Леушкин (20,19%), Надежда Кузьмина (10,81% через ООО «Волга»), член совета директоров Валерия Железникова (7,49%), член правления Виктор Хенкин (6,78%), член совета директоров Диляра Селезнева (5,71%), Татьяна Селиверстова (6,31%), Сергей Ивахно (4,65%), Галина Оганесян (4,03%), Татьяна Оганесян (3,46%), Максим Комаревцев (3,21% через АО «Акварель»), Дания Хусаинова (1,34%), Ахмет Хусаинов (0,61%). Доля в 4,42% принадлежит самому банку.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 27,51 млрд рублей (139-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,82 млрд, кредитный портфель — 21,58 млрд, обязательства перед населением — 20,86 млрд.