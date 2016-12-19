БМВ Банк расширил действие специальной программы «3asy Ride 777» на весь модельный ряд новых мотоциклов BMW, ранее программа действовала только для моделей серии C, серии F и серии R (за исключением R1200GS, R1200GS adv, Rninet, R ninet Scrambler).

Кредит в сумме от 135 тыс. до 1,5 млн рублей предоставляется на срок до трех лет под 7—9% годовых в зависимости от наличия документов о доходе. Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 10% от стоимости мотоцикла, но при отсутствии документов, подтверждающих доход заемщика, минимальная доля собственных средств увеличивается до 40%.

Покупатели имеют возможность отказаться от страхования каско, в этом случае ставка увеличится на 3 процентных пункта, а сумма кредита будет ограничена 1,2 млн рублей. Личное страхование не требуется.

«Программа позволяет приобрести мотоцикл на очень привлекательных условиях. Воспользоваться предложением можно до конца года», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).