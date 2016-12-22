Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) недовольны предложением ЦБ раскрывать свой портфель с задержкой в полгода. Они хотят продлить этот срок до девяти месяцев или более, пишут «Ведомости».

ЦБ хочет обязать фонды ежедневно раскрывать полную структуру портфеля, включая ценные бумаги, их количество, эмитента, однако без стоимости бумаг, говорится в концепции раскрытия информации НПФ, подготовленной ЦБ (с ней ознакомились «Ведомости»). Задержка, согласно документу, должна составить шесть месяцев, однако это не устраивает фонды. Об этом Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) сообщила начальнику управления регулирования коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Илье Смирнову на площадке саморегулируемой организации (СРО) в минувшую пятницу.

«Наибольшее число вопросов вызвали раскрытие структуры портфеля и временной лаг», — рассказал изданию один из участников встречи. По словам другого, «торговля идет вокруг срока, а не самого факта раскрытия». Участники встречи настаивают на увеличении временного лага хотя бы до девяти месяцев.

По данным издания, в ходе встреч Смирнов попросил к концу этой недели предоставить в ЦБ аргументы, что увеличение лага необходимо пенсионным фондам, например делает безопасной стратегию фонда, и выразил готовность к обсуждению этого вопроса. «Жесткой позиции у него не было. Он сказал, что ему непонятно, почему фонды не устраивает отсрочка в раскрытии портфеля в полгода», — рассказал изданию один из участников встречи.