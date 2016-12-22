Компания «Татнефть» не исключает потери своих средств, размещенных в Татфондбанке, однако это не повлияет на ее финансовую устойчивость. Соответствующее сообщение размещено на сайте нефтяной компании.

Как поясняется, в связи с решением ЦБ РФ от 15 декабря 2016 года о введении временной администрации в Татфондбанк были проанализированы возможные последствия этого шага для группы «Татнефть». Там пришли к выводу, что в случае отсутствия возможности получить обратно размещенные в Татфондбанке денежные средства это не повлияет на финансовую устойчивость компании и ее дочерних обществ, а также на их способность выполнять свои обязательства.

ЦБ вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка (регистрационный номер 3058) сроком на три месяца, сообщает пресс-служба регулятора.

В релизе «Татнефти» уточняется, что по состоянию на 15 декабря 2016 года общий объем средств группы, размещенных в Татфондбанке, составил около 5,4 млрд рублей. Это 0,7% общей стоимости активов группы по состоянию на 30 сентября 2016 года в соответствии с МСФО. Общий объем денежных средств и их эквивалентов, включая ограниченные к использованию, а также краткосрочных и долгосрочных финансовых активов группы «Татнефть» по МСФО на 30 сентября превышает 81,4 млрд рублей.

«Компания надеется, что деятельность временной администрации в Татфондбанке приведет к выработке мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, позволяющих восстановить способность банка исполнять свои обязательства перед вкладчиками и клиентами», — говорится в релизе «Татнефти».



Цитируемый газетой «Ведомости» аналитик «Атона» Александр Корнилов отмечает, что 5,4 млрд рублей — не критичная для компании сумма: у «Татнефти» на счетах 26,7 млрд рублей плюс низкая долговая нагрузка. К тому же «Татнефть» заработала 10 млрд рублей на продаже доли в «Нижнекамскнефтехиме», подсчитал эксперт. В среду компания сообщила, что продает группе «ТАИФ» 24,99% обыкновенных акций «Нижнекамскнефтехима» (22% уставного капитала), которые приобрела в марте 2016 года у правительства Татарстана. Сумма сделки составила 32 млрд рублей, уточняет издание.