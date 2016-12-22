Компания «Татнефть» не исключает потери своих средств, размещенных в Татфондбанке, однако это не повлияет на ее финансовую устойчивость. Соответствующее сообщение размещено на сайте нефтяной компании.
Как поясняется, в связи с решением ЦБ РФ от 15 декабря 2016 года о введении временной администрации в Татфондбанк были проанализированы возможные последствия этого шага для группы «Татнефть». Там пришли к выводу, что в случае отсутствия возможности получить обратно размещенные в Татфондбанке денежные средства это не повлияет на финансовую устойчивость компании и ее дочерних обществ, а также на их способность выполнять свои обязательства.
Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка (регистрационный номер 3058) сроком на три месяца, сообщает пресс-служба регулятора.
В релизе «Татнефти» уточняется, что по состоянию на 15 декабря 2016 года общий объем средств группы, размещенных в Татфондбанке, составил около 5,4 млрд рублей. Это 0,7% общей стоимости активов группы по состоянию на 30 сентября 2016 года в соответствии с МСФО. Общий объем денежных средств и их эквивалентов, включая ограниченные к использованию, а также краткосрочных и долгосрочных финансовых активов группы «Татнефть» по МСФО на 30 сентября превышает 81,4 млрд рублей.
«Компания надеется, что деятельность временной администрации в Татфондбанке приведет к выработке мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, позволяющих восстановить способность банка исполнять свои обязательства перед вкладчиками и клиентами», — говорится в релизе «Татнефти».
Цитируемый газетой «Ведомости» аналитик «Атона» Александр Корнилов отмечает, что 5,4 млрд рублей — не критичная для компании сумма: у «Татнефти» на счетах 26,7 млрд рублей плюс низкая долговая нагрузка. К тому же «Татнефть» заработала 10 млрд рублей на продаже доли в «Нижнекамскнефтехиме», подсчитал эксперт. В среду компания сообщила, что продает группе «ТАИФ» 24,99% обыкновенных акций «Нижнекамскнефтехима» (22% уставного капитала), которые приобрела в марте 2016 года у правительства Татарстана. Сумма сделки составила 32 млрд рублей, уточняет издание.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 210,55 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,22 млрд, кредитный портфель — 118,12 млрд, обязательства перед населением — 75,01 млрд.