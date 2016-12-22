Оператор мобильной связи Yota («дочка» «МегаФона») меняет концепцию предоставления услуг своим клиентам. С 25 января компания вводит пакетные тарифы с ограниченным объемом трафика, заявил генеральный директор Yota Владимир Добрынин на встрече с журналистами.

Изначально концепция оператора была ориентирована на «гиков» и продвинутых пользователей, у которых были востребованы услуги безлимитного мобильного Интернета.

Сейчас эта база практически исчерпана.

«Мы поняли, что наше предложение неоптимально и неинтересно для тех, кто сейчас к нам подключается. За два с половиной года мы стали неинтересны — все, кто хотел, уже подключились», — сказал Добрынин.

Для роста базы необходимо изменить подходы и тарифные планы. С 25 января оператор начнет продавать не только безлимитные тарифы, но и пакетные тарифы с ограниченным объемом мобильного Интернета.

«По нашей статистике, 85% вновь подключающихся абонентов сейчас используют в месяц не более 5 гигабайт трафика. Это не соответствует рыночным условиям. Мы продаем безлимитный Интернет по более высоким ценам и не оптимальны с точки зрения рынка», — заявил Добрынин.

Стоимость новых тарифов сейчас определяется. По словам Добрынина, они будут дешевле, чем безлимитные предложения, и сопоставимы с тарифами других сотовых операторов.

Также компания планирует ввести опцию «безлимитные мобильные приложения». Клиенты смогут выбирать приложения, трафик на которые не будет учитываться.