Нижегородский Вокбанк с 20 декабря ввел вклад «Пенсионный».

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, сроки размещения могут составлять 101—190, 191—280 и 281—365 дней. Средства привлекаются под 8,5%, 8,8% и 9,1% годовых соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы принимаются в сумме от 10 тыс. рублей не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия договора. Расходные операции не осуществляются. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.



«Клиент может выбрать дополнительные условия по вкладу: возможность частичного изъятия вклада до суммы первоначального взноса уменьшает ставку на 0,3 процентного пункта, ежемесячная капитализация процентов — на 0,2 процентного пункта, ежемесячная выплата процентов на текущий счет — на 0,1 процентного пункта», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.