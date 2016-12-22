Счетная палата (СП) проанализировала итоги реализации «Стратегии развития банковского сектора РФ до 2015 года», разработанной Минфином, Минэкономразвития и Банком России. По мнению аудиторов, ключевые целевые показатели стратегии достигнуты не были.



«К примеру, не произошло запланированного сокращения участия государства в капиталах банков. По данным Банка России, с 1 января по 1 декабря 2015 года доля госбанков на рынке привлечения корпоративных средств увеличилась с 63,9% до 67,6%, а доля частных — сократилась с 36,1% до 32,4%. Доля банков с государственным участием в совокупном объеме активов по состоянию на 1 января 2016 года составила 58,6%, для сравнения: на 1 января 2011 года их доля составляла 45,8%. Также не был достигнут целевой уровень по показателю соотношения капитала кредитных организаций и ВВП на уровне 14—15%, фактический уровень на 1 января 2016 года составил 11,1%», — говорится в докладе.

Индекс совокупной обеспеченности банковскими услугами большинства регионов за период 2011—2015 годов существенно не изменился. Так, по состоянию на 1 января 2016 года больше всего этот сектор развит в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, меньше всего — в Северо-Кавказском. По словам аудитора Счетной палаты Андрея Перчяна, в регионах, где мало кредитных организаций, недостаток банковских услуг возмещается микрофинансовыми организациями.

«Конечно, реализация стратегии проходила в сложных условиях, что оказало негативное влияние на достижение даже тех немногих количественных показателей, которые в ней установлены. Но это говорит и о том, что при разработке стратегии-2015 не был учтен опыт реализации стратегии до 2008 года в части оценки вероятности кризисных внешнеэкономических или внешнеполитических обстоятельств, существенно повышающих риски нарушения стабильности финансового сектора России», — заключил Перчян.

