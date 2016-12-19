Московские власти работают над созданием тарифного предложения мобильной связи для иностранных болельщиков, которые приедут на матчи мирового футбольного первенства через полтора года, пишут «Ведомости».

«Речь идет о специальной сим-карте для гостей, приехавших на мероприятие, ее будут раздавать в аэропорту», — пояснила изданию представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова. У получивших сим-карту будет возможность подключить единый туристический тариф для гостей столицы.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проводиться в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи. Во время чемпионата мира Россию может посетить 1 млн иностранцев, прогнозировал министр спорта Виталий Мутко летом этого года.

Один из операторов напомнил, что подготовка инфраструктуры к таким масштабным мероприятиям приводит к серьезным расходам, например на установку дополнительных мощностей и расширение емкости сети. Поэтому он считает предложение ДИТ, направленное на снижение доходов оператора, странным. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что при помощи роуминга операторы в таких случаях обычно компенсируют все затраты на модернизацию сетей. Поэтому если цены единого тарифа будут в 10 раз ниже, чем в роуминге для гостей, то о выгоде операторов говорить не приходится, считает Либин.

Представитель Минкомсвязи считает, что реализация задумки ДИТ возможна только при согласии самих операторов, при этом федеральный чиновник называет ее маловероятной.

