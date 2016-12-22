Кузнецкбизнесбанк запустил программу потребительского кредитования на любые цели «Зимняя сказка». Действие программы продлится до 31 марта 2017 года.

Кредит без обеспечения в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей предоставляется на два года под 15% годовых. При наличии поручительства одного физического лица ставка составит 14% годовых, размер займа — от 200 тыс. до 1 млн рублей, а срок кредита — три года.

Сумма выдаваемого кредита должна быть кратна 100 тыс. рублей. Личное страхование не требуется.

«Кредитные средства выдаются наличными через кассу банка или зачисляются на банковскую карту заемщика, в последнем случае банком взимается комиссия за снятие денег в банкомате в размере 0,5% от дебетового наличного оборота», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.