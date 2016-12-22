Кузнецкбизнесбанк запустил программу потребительского кредитования на любые цели «Зимняя сказка». Действие программы продлится до 31 марта 2017 года.

Кредит без обеспечения в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей предоставляется на два года под 15% годовых. При наличии поручительства одного физического лица ставка составит 14% годовых, размер займа — от 200 тыс. до 1 млн рублей, а срок кредита — три года.

Сумма выдаваемого кредита должна быть кратна 100 тыс. рублей. Личное страхование не требуется.

«Кредитные средства выдаются наличными через кассу банка или зачисляются на банковскую карту заемщика, в последнем случае банком взимается комиссия за снятие денег в банкомате в размере 0,5% от дебетового наличного оборота», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Кузнецкбизнесбанк АО «АБ «Кузнецкбизнесбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Кемеровской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником фондирования деятельности выступают вклады физических лиц (56,2%).
Бенефициарами банка являются председатель совета директоров Александр Сабельфельд (44,16%), член совета директоров Дмитрий и Нина Лоскутовы (супруги) совместно владеют 15,29% акций общества, член совета директоров Сергей Бачурин (14,84%), Марина Лурье (12,96%), председатель правления, член совета директоров Юрий Буланов (10,80%), Алексей Мартин (1,88%), миноритарии (0,07%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 6,94 млрд рублей (266-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,40 млрд, кредитный портфель — 2,43 млрд, обязательства перед населением — 3,92 млрд.