Кандидат в президенты Франции, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью РИА Новости заявила, что хочет снять санкции в отношении России.

«Я хочу снять эти санкции. Как минимум те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными», — сказала Ле Пен.

Она отметила, что «они мешают любому диалогу с Россией».

«Мы заинтересованы во взаимодействии с вашей страной и совместной работе по многим вопросам — начиная с противодействия исламскому терроризму и урегулирования сирийского кризиса. Я хочу отметить, что эти санкции разрушительно влияют на нашу экономику, особенно на наше сельское хозяйство», — добавила политик.

Марин Ле Пен опровергла получение 30 млн долларов кредита в российском банке Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен опровергла сообщение о получении ее партией 30 млн долларов кредита в неназванном российском банке на проведение президентской кампании во Франции, передает Europe1.



