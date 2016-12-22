ВТБ Банк Москвы и ВТБ 24 проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. Самый крупный средний размер вклада оказался у клиентов, родившихся под знаком Весов, — почти 1,36 млн рублей, сообщили в группе ВТБ.
У вторых в рейтинге Близнецов средний размер вклада составляет 1,24 млн рублей. Замыкают первую «тройку» в «финансовом гороскопе» Львы, которые в среднем хранят в банках по 1,19 млн рублей.
В конце рейтинга оказались Рыбы, Водолеи и Козероги со средним размером вклада 1,14 млн, 1,13 млн и 1,11 млн рублей соответственно.
ВТБ Банк Москвы
«ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций; остальные акции находятся в свободном обращении. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.
По данным Банки.ру,
на 1 декабря 2016
года нетто-активы банка — 9 959,30 млрд рублей
(2-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 1 083,05 млрд,
кредитный портфель — 5 266,87 млрд,
обязательства перед населением — 519,59 млрд.
ВТБ 24
ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ.
По данным Банки.ру,
на 1 декабря 2016
года нетто-активы банка — 3 207,54 млрд рублей
(4-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 283,19 млрд,
кредитный портфель — 1 783,81 млрд,
обязательства перед населением — 2 097,56 млрд.