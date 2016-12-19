ЦБ установил официальные курсы валют на 23 декабря. Курс доллара понизился на 24,51 копейки, составив 60,8641 рубля (61,1092 рубля на 22 декабря). Курс евро уменьшился на 4,82 копейки, до 63,5604 рубля (63,6086 рубля на 22 декабря).

Рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиРа Владимир Зотов. При этом, говорит он, причины для укрепления на столь тонком рынке практически отсутствуют.

«Нефтяные котировки снизились до отметки 54,5 доллара за баррель после вчерашней статистики, представленной Министерством энергетики США. Вопреки ожиданиям запасы сырой нефти не только не снизились, но даже выросли. На международном валютном рынке доллар незначительно снижается против евро, однако в целом уже можно сказать о том, что американская валюта завершит этот год с хорошим результатом», — комментирует эксперт.

Между тем, продолжает Зотов, участники рынка хоть и менее активно, но продолжают продавать валюту, что дает рублю шанс на обновление годовых максимумов. «Этот оптимизм поддерживается расчетами на то, что в начале 2017 года начнется реализация программы по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК и странами, не входящими в состав нефтяного картеля», — поясняет аналитик.

Также надежды инвесторов не исключают новые сделки по приватизации российских предприятий, отмечает эксперт.

Для рубля дополнительным позитивным фактором является продолжающийся налоговый период, добавляет главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина. Она допускает, что на фоне уплаты налогов российская валюта может уйти к отметке 60 против доллара.