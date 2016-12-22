Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду декабря составила 8,4%, сообщает в четверг пресс-служба Банка России.

Снижение по сравнению с предыдущим десятидневным периодом составило 0,09 процентного пункта. Максимальная ставка за первую декаду декабря текущего года равнялась 8,49%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.



Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равна 300% базовой.

В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на декабрь базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 6,835% годовых, вкладов на срок до 90 дней — 9,231%, от 91 до 180 дней — 9,283%, от 181 дня до года — 9,355%, на срок свыше года — 9,722%.

Банк России также определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2017 года. Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней снизилась на 0,038 п. п. Для других сроков (в том числе до востребования) доходность выросла на 0,01—0,103 п. п.