Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду декабря составила 8,4%, сообщает в четверг пресс-служба Банка России.
Снижение по сравнению с предыдущим десятидневным периодом составило 0,09 процентного пункта. Максимальная ставка за первую декаду декабря текущего года равнялась 8,49%.
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).
С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).
При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равна 300% базовой.
В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.
Установленная Центробанком на декабрь базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 6,835% годовых, вкладов на срок до 90 дней — 9,231%, от 91 до 180 дней — 9,283%, от 181 дня до года — 9,355%, на срок свыше года — 9,722%.
Банк России также определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2017 года. Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней снизилась на 0,038 п. п. Для других сроков (в том числе до востребования) доходность выросла на 0,01—0,103 п. п.
Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в среду.