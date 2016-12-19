Национализация ПриватБанка будет стоить каждому украинцу порядка 3 тыс. гривен (около 115 долларов по текущему курсу). Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«К сожалению, это было плохое решение (национализация ПриватБанка. — Прим. ред.), но лучшее из возможных. Государство проиграло, так как потратит 116 миллиардов гривен (около 4,4 миллиарда долларов) на капитализацию за счет увеличения своего государственного долга», — сказал он в интервью агентству «Укринформ». Чурий пояснил, что таким образом, согласно подсчетам экономистов, сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. гривен. «Каждому национализация стоит 3 тысячи», — пояснил заместитель главы Нацбанка.

По подсчетам других украинских экономистов, национализация ПриватБанка обойдется украинцам в 5—7 тыс. гривен. Как отметил бывший министр доходов и сборов, лидер партии «Успешная страна» Александр Клименко, «4—5 миллиардов долларов, которые государство потратит на докапитализацию ПриватБанка, — это примерно 5—7 тысяч гривен (около 150—190 долларов по текущему курсу), которые легли на каждого гражданина Украины». «Мы рано или поздно заплатим эти деньги — в налогах, акцизах или просто благодаря инфляционному эффекту», — добавил Клименко.

В воскресенье, 18 декабря, правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины приняло решение о национализации ПриватБанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Глава Нацбанка Украины заявила, что государство вынуждено было национализировать ПриватБанк, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 декабря подписали договор о продаже всех акций ПриватБанка. Теперь владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины.