Ипотечный банк «ДельтаКредит» упростил для заемщиков поиск нового жилья. Теперь клиенты могут подобрать и забронировать квартиру в базе новостроек на сайте банка.

В релизе кредитной организации уточняется, что в базе можно искать квартиры по цене, площади, этажу, району, застройщику и жилому комплексу, при этом клиенту будет доступна актуальная цена конкретных квартир. При выборе подходящего объекта можно сразу оформить заявку на ипотеку.

Как подчеркивает заместитель председателя правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова, база новостроек — значимый шаг в сторону диджитализации ипотечных сервисов. «Если клиент изначально не нацелен на покупку квартиры в конкретном ЖК, поиск объекта отнимает у него один-два месяца. Мы решили значительно сократить этот срок и собрали в одном месте максимум аккредитованных новостроек. Уверена, сервис будет востребован», — отметила Асланова.



Пока клиентам доступны аккредитованные новостройки Москвы и Санкт-Петербурга. В I квартале следующего года база будет дополнена объектами по всей России.