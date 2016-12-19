Россия выплатит Республике Босния и Герцеговина часть долга СССР перед Югославией, сумма выплаты составит 125 млн долларов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минфином РФ, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и предварительно согласованный с боснийско-герцеговинской стороной проект соглашения между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия. — Прим. ред.)», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, средства перечислят разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения. При этом власти Боснии и Герцеговины откажутся от каких-либо финансовых требований к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.

В документе отмечается, что 58% общей суммы получит Федерация Боснии и Герцеговины, 29% — Республика Сербская, 10% пойдет на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины, 3% получит самоуправляемый округ Брчко.