В Красноярске перед судом предстанут сотрудник банка и его знакомый, обвиняемые в хищении более 26 млн рублей с банковских счетов клиентов. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что с сентября 2014 по август 2015 года менеджер банка и его знакомый вступили в предварительный сговор для совершения хищения денежных средств клиентов с лицевых счетов. В соответствии с должностной инструкцией подозреваемый работник банка осуществлял индивидуальное обслуживание закрепленных за ним клиентов офиса, оформлял документы для оказания финансовых услуг по просьбе клиентов», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемые распределили между собой роли, согласно которым банковский служащий в силу занимаемого служебного положения должен был получать информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов и обеспечивать перечисление этих денег на счет своего знакомого, а тот в свою очередь должен был обналичивать похищенные деньги.

Следуя разработанной схеме, обвиняемые похитили средства трех клиентов банка на общую сумму 26 млн 430 тыс. рублей. Обналичив денежные средства, подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Красноярскому краю. В зависимости от роли каждого обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, отмечает СК РФ.

