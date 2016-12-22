Под прикрытием почти еженедельного ухода банков с рынка параллельно зачистке ЦБ проходит и еще одна «кампания» — по перераспределению активов в секторе. Складывается ощущение, что эта кампания только набирает ход. В 2017 году нельзя исключать новых сюрпризов. И преподнести их может отнюдь не регулятор.