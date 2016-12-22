Фондовые биржи Азии завершили торги четверга преимущественно отрицательной динамикой ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 продемонстрировал снижение на 0,09% к уровню предыдущего закрытия, составив 19 427,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,8%, до 21 636,2. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,07%, до 3 139,56. Сингапурский Straits Times Index ушел в минус на 0,68% — к отметке 2 882,04. Южнокорейский KOSPI просел на 0,11% и завершил сессию на уровне 2 035,73.