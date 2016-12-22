АФК «Система» снизила свою долю в капитале оператора связи «МТС» до 50,03%, сообщили в пресс-службе холдинговой компании.

«АФК «Система» сообщает, что сегодня ее дочерняя компания Sistema Finance S.A. продала неаффилированному покупателю 6 248 227 американских депозитарных акций ПАО «МТС», составляющих 0,63% от уставного капитала МТС, за 55,359 млн долларов США за вычетом комиссии», — говорится в релизе.

Сделка была реализована в соответствии с правилом 144 Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В результате сделки эффективная доля группы АФК «Система» в уставном капитале МТС снизилась до 50,03%.