Банк «Финсервис» запустил сервис дополнительной верификации держателей банковских расчетных карт MasterCard при совершении операций в Интернете — MasterCard SecureCode, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее технология 3D-Secure стала доступна для пользователей платежной системы Visa.

«При осуществлении покупки, перевода денег или оплаты услуг на сайтах, которые поддерживают технологию 3D-Secure, производится двойная идентификация. Держатель банковской расчетной карты должен ввести свои фамилию, имя, номер карты, срок ее действия и CVV/CVC-код, указанный на обороте карты. После этого он будет направлен на защищенную страницу банка, где необходимо ввести уникальный одноразовый пароль, направленный в виде СМС-сообщения на телефон клиента», — говорится в релизе.

Таким образом, доступ к распоряжению средствами на карте может получить только их владелец. На сайтах, поддерживающих технологию 3D-Secure, имеются логотипы MasterCard SecureCode и Verified by Visa, напомнили в банке «Финсервис».

Банк Финсервис
АО «Банк Финсервис» — средний по размеру активов столичный банк. До марта 2013 года владельцем банка выступало ОАО «Седьмой континент». Фондирование осуществляется преимущественно за счет средств предприятий. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования.
На текущий момент, согласно раскрываемой информации, основными бенефициарами кредитной организации выступают члены совета директоров Алексей Митюшов (39,50%) и Владимир Карташян (19,75%). В числе других бенефициаров — член совета директоров Наталия Коноваленко, которая ранее входила в состав совета директоров ОАО «Собинбанк» и являлась заместителем руководителя аппарата правления ОАО «Газпром» (14,50%), Татьяна Свитова (9,65%), председатель совета директоров Михаил Ботвинкин (9,50%), председатель правления, член совета директоров банка Димитрий Копырин (7,00%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 79,48 млрд рублей (76-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,07 млрд, кредитный портфель — 21,78 млрд, обязательства перед населением — 12,71 млрд.