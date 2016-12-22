Банк «Финсервис» запустил сервис дополнительной верификации держателей банковских расчетных карт MasterCard при совершении операций в Интернете — MasterCard SecureCode, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее технология 3D-Secure стала доступна для пользователей платежной системы Visa.

«При осуществлении покупки, перевода денег или оплаты услуг на сайтах, которые поддерживают технологию 3D-Secure, производится двойная идентификация. Держатель банковской расчетной карты должен ввести свои фамилию, имя, номер карты, срок ее действия и CVV/CVC-код, указанный на обороте карты. После этого он будет направлен на защищенную страницу банка, где необходимо ввести уникальный одноразовый пароль, направленный в виде СМС-сообщения на телефон клиента», — говорится в релизе.

Таким образом, доступ к распоряжению средствами на карте может получить только их владелец. На сайтах, поддерживающих технологию 3D-Secure, имеются логотипы MasterCard SecureCode и Verified by Visa, напомнили в банке «Финсервис».