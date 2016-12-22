Банк «Финсервис» запустил сервис дополнительной верификации держателей банковских расчетных карт MasterCard при совершении операций в Интернете — MasterCard SecureCode, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее технология 3D-Secure стала доступна для пользователей платежной системы Visa.
«При осуществлении покупки, перевода денег или оплаты услуг на сайтах, которые поддерживают технологию 3D-Secure, производится двойная идентификация. Держатель банковской расчетной карты должен ввести свои фамилию, имя, номер карты, срок ее действия и CVV/CVC-код, указанный на обороте карты. После этого он будет направлен на защищенную страницу банка, где необходимо ввести уникальный одноразовый пароль, направленный в виде СМС-сообщения на телефон клиента», — говорится в релизе.
Таким образом, доступ к распоряжению средствами на карте может получить только их владелец. На сайтах, поддерживающих технологию 3D-Secure, имеются логотипы MasterCard SecureCode и Verified by Visa, напомнили в банке «Финсервис».
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 79,48 млрд рублей (76-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,07 млрд, кредитный портфель — 21,78 млрд, обязательства перед населением — 12,71 млрд.