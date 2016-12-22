Газпромбанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта.

Теперь по программам на покупку квартиры на вторичном или первичном рынке (без господдержки) и на рефинансирование процентная ставка составляет 11,5% или 12% годовых в зависимости от соотношения «кредит/залог». Приобрести в кредит строящийся таунхаус можно под 12—12,5% годовых. Проценты по ипотеке на покупку квартиры или коттеджа, строящихся или построенных с участием ГК «Газпромбанк-Инвест», начисляются по ставкам от 11% до 12,5% годовых. Приобретение такой квартиры теперь возможно без первоначального взноса (ранее требовалось внесение собственных средств заемщика в размере не менее 15% стоимости жилья).

Процентная ставка по программе «Простая ипотека», предназначенной для приобретения квартиры в строящемся доме у юридического лица или квартиры с зарегистрированным правом собственности, составляет 13% годовых. Кредит на ремонт жилой городской недвижимости, приобретенной ранее с использованием кредитных средств Газпромбанка («Ипотека+»), предоставляется под 14—14,5% годовых.

Процентная ставка по «Военной ипотеке» снижена на 0,25 п. п. до 11,75% годовых.

Ипотечные кредиты Газпромбанка оформляются на срок не более 30 лет в сумме до 45 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос варьируется в зависимости от программы кредитования, но не может быть меньше 15% стоимости приобретаемой недвижимости или 5% при использовании средств материнского (семейного) капитала в качестве части первого взноса. В банке действует акция «Ипотека за один день», в рамках которой для одобрения кредитной заявки на ряд ипотечных продуктов требуется один рабочий день (при наличии полного пакета документов и подобранного объекта недвижимости). Стандартный срок рассмотрения — до десяти рабочих дней. До 31 декабря 2016 года в банке действуют «Ипотека с государственной субсидией» и «Военная ипотека с государственной субсидией», условия по данным программам остались прежними.



«Заемщику предоставляется выбор схемы погашения задолженности: аннуитетными (равными) или дифференцированными платежами. Общая переплата при дифференцированном графике ниже, чем при аннуитетном, но такой способ выплаты подразумевает большую нагрузку на бюджет заемщика в течение начального периода жизни кредита», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.