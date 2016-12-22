Столичный Банк На Красных Воротах временно не проводит операции по счетам клиентов, сообщили порталу Банки.ру в кредитной организации.



«Временно операции по счетам клиентов не проводятся, средства с вкладов мы не выдаем. У банка финансовые сложности», — сказал сотрудник отдела по работе с физическими лицами. О том, когда проведение финансовых операций возобновится, в банке затруднились сказать.

На форуме портала Банки.ру о проблемах с проведением платежей в Банке На Красных Воротах сообщают с 16 декабря. «Сегодня на работе «обрадовали», кажется, у банка все плохо... у меня карта зарплатная, деньги повисли», — пишет клиент финучреждения. «Все, что накоплено за последние годы, — на зарплатной карте, карту с вечера среды (14 декабря) нигде не принимают, платежи не проходят, деньги банкомат не дает. За 12 дней до Нового года вся семья осталась без денег», — сообщает другой клиент.

Банк также не проводит платежи юридических лиц. «С прошлой среды банк не доставляет наши денежные средства до контрагентов, а только списывает их с нашего счета (индивидуального предпринимателя), и они благополучно зависают на счете внутри банка», — пишут пользователи.

Банк На Красных Воротах находится на 279-м месте по активам. По итогам 2015 года финучреждение получило незначительную прибыль в размере 2,02 млн рублей по РСБУ. За 11 месяцев 2016 года убыток достиг 314 млн рублей.

Вклады физических лиц в банке составляют 3 млрд 521 млн рублей, средства предприятий и организаций — 1,7 млрд.