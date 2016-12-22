Информация о проведении следственных действий в отделениях банка «Советский» не соответствует действительности, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



«Единственным фактом, имеющим отношение к следственным действиям, является следующее: сегодня утром, 22 декабря, два сотрудника банка «Советский» получили повестки от следственных органов прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному по заявлению АО «Банк «Советский» в отношении действий бывших основных акционеров банка, относящихся к периоду до санации. Никаких следственных действий и обысков в подразделениях банка не производилось и не проводится», — рассказали в пресс-службе.

Все отделения банка работают в штатном режиме без каких-либо ограничений, подчеркнули в банке.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщили, что в петербургском отделении банка «Советский» проходят следственные действия.