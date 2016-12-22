Информация о проведении следственных действий в отделениях банка «Советский» не соответствует действительности, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
«Единственным фактом, имеющим отношение к следственным действиям, является следующее: сегодня утром, 22 декабря, два сотрудника банка «Советский» получили повестки от следственных органов прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному по заявлению АО «Банк «Советский» в отношении действий бывших основных акционеров банка, относящихся к периоду до санации. Никаких следственных действий и обысков в подразделениях банка не производилось и не проводится», — рассказали в пресс-службе.
Все отделения банка работают в штатном режиме без каких-либо ограничений, подчеркнули в банке.
Ранее ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщили, что в петербургском отделении банка «Советский» проходят следственные действия.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 51,11 млрд рублей (99-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -3,95 млрд, кредитный портфель — 16,16 млрд, обязательства перед населением — 30,42 млрд.