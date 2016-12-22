Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинги Совкомбанку: долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте «B1», краткосрочный «Not Prime», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности «b1», долгосрочную оценку риска контрагента «Ba3(cr)» и краткосрочную «NP(cr)». По долгосрочным депозитным рейтингам установлен «стабильный» прогноз, уточняется в сообщении на сайте агентства.

Как поясняется, долгосрочные депозитные рейтинги на уровне «B1» и базовая оценка кредитоспособности «b1» отражают сильный потенциал банка по абсорбированию потерь (высокая прибыльность до формирования резервов, хороший запас капитала и достаточный уровень резервирования обеспечивают существенную «подушку безопасности», которая позволит банку выдержать возможное ухудшение качества активов), крепкие показатели качества активов, поддерживаемые диверсифицированностью портфеля и фокусом банка на крупных корпоративных клиентах с хорошим кредитным профилем и на субсуверенных заемщиках, адекватные позиции по фондированию и ликвидности, но при этом и подверженность банка рыночному риску.

Moody's также повысило рейтинги Балтинвестбанка: долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валюте — с «Caa3» до «Caa1» с изменением прогноза с «позитивного» на «стабильный», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — с «ca» до «caa2» и «caa1» соответственно, долгосрочную оценку риска контрагента — с «Caa2(cr)» до «B3(cr)».

Краткосрочные депозитные рейтинги банка подтверждены на уровне «Not Prime», краткосрочная оценка риска контрагента — на уровне «Not Prime(cr)».

Повышение базовой оценки кредитоспособности банка до «caa2» и скорректированной оценки до «caa1» связано с получением банком финансовой поддержки от Агентства по страхованию вкладов для решения проблем с качеством активов, капиталом и ликвидностью, а также со сменой собственника банка (в рамках плана санации Балтинвестбанка более 99,99% его акций приобрел Абсолют Банк) и его интеграцию в группу Абсолют Банка.

«Стабильный» прогноз по депозитным рейтингам в Moody's объясняют ожиданием постепенного восстановления внутренних возможностей Балтинвестбанка по генерированию прибыли в результате реализации его новой стратегии развития с фокусом на малые и средние предприятия и розничные банковские операции (в частности, банк сообщал о возобновлении автокредитования), более эффективное использование сети отделений и кросс-продажи продуктов Абсолют Банка.

Кроме того, Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте банка «Возрождение» на уровне «B1», изменив прогноз по ним с «негативного» на «стабильный». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b1», краткосрочные депозитные рейтинги — на уровне «Not Prime», долгосрочная и краткосрочная оценка риска контрагента — на уровнях «Ba3(cr)» и «Not Prime(cr)» соответственно.



Подтверждение долгосрочных депозитных рейтингов на уровне «B1» со «стабильным» прогнозом отражает стабилизировавшийся в последнее время кредитный профиль банка, его восстанавливающуюся прибыльность и ожидания агентством Moody's снижения кредитных издержек банка в ближайшие 12—18 месяцев. В агентстве указывают, что благодаря стабилизации ситуации с проблемными ссудами, росту чистых процентных доходов и строгому контролю за операционными расходами банк «Возрождение» за два последних отчетных квартала улучшил показатель чистого дохода до 1,3% среднегодовой величины активов, в то время как до этого на протяжении четырех кварталов показывал убытки. Данное улучшение, вкупе с прогнозируемым аналитиками Moody's ростом российской экономики на 1,5% в 2017 году после периода спада, положительно повлияет на финансовые показатели банка, отмечается в релизе.

Возрождение ПАО «Банк «Возрождение» — крупный столичный банк с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Москве и Московской области, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация обладает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). По состоянию на 6 сентября 2016 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 52,39% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также Наталья Богданова (9,98%), Виктор Пичугов (9,48%), ПАО «Московский Кредитный Банк» (8,60%), Николай Орлов (6,67%), АО «Альфа-Банк» (1,27%) и акционеры-миноритариии (11,60%).



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 242,81 млрд рублей (37-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,33 млрд, кредитный портфель — 161,62 млрд, обязательства перед населением — 132,80 млрд.





Балтинвестбанк ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» — петербургский частный банк, сконцентрированный на кредитовании и обслуживании корпоративных клиентов, депозитном обслуживании физических и юридических лиц. Кроме того, банк довольно активно проводит операции с валютой и на рынке ценных бумаг. С конца 2015 года Балтинвестбанк находится на финансовом оздоровлении, для участия в котором в качестве инвестора Агентством по страхованию вкладов был выбран АКБ «Абсолют Банк». С декабря 2015 года работу банка координирует временная администрация с участием АСВ. В апреле 2016 года банк полностью перешел под контроль санатора — Абсолют Банка. По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 80,85 млрд рублей (74-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -1,13 млрд, кредитный портфель — 29,69 млрд, обязательства перед населением — 27,17 млрд.