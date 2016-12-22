Россельхозбанк 22 декабря разместил на своем официальном канале в Youtube рекламный музыкальный ролик с Боней и Кузьмичом. Ранее ролик появился на официальном канале самих интернет-знаменитостей. «Спасибо Россельхозбанку за «Путевую» карту. Прокатились по миру, посмотрели за бугор», — написано в аннотации к видео у Бони и Кузьмича.

В ролике герои рекламируют «Путевую» карту банка, путешествуя на уазике по разным странам, переодеваясь и дурачась под популярные песни Наталии Орейро, Rammstein, Spice Girls и других.



По сути, видео представляет собой новый клип артистов «За бугор», по стилистике похожий на нашумевший клип российской группы Serebro «Мама Люба». В начале и конце клипа рекламируется карта Россельхозбанка. Также на протяжении всего видео в машине висит освежитель воздуха для автомобиля в виде «Путевой» карты банка.









На канале Россельхозбанка в Youtube на текущий момент ролик посмотрели несколько сотен человек, на канале Бони и Кузьмича — свыше 9 тыс. человек.

Боня и Кузьмич — это юмористический дуэт, созданный еще в 2005 году. Особую популярность в интернет-пространстве дуэт заслужил благодаря пародийным роликам, в которых Боня и Кузьмич обычно делают ремейки известных клипов в условиях российской деревни.

Ранее у Россельхозбанка вышло несколько рекламных роликов с известным российским сыроваром Олегом Сиротой.

Русский сыровар Олег Сирота стал рекламным лицом Россельхозбанка Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в Интернете и на телевидении с Олегом Сиротой в главной роли. Сирота — российский сыровар, активно продвигающий идею о том, что продолжительные санкции способны помочь российским производителям дать полноценный отпор иностранным конкурентам. Пока с сыроваром выпущено два ролика.