Россельхозбанк 22 декабря разместил на своем официальном канале в Youtube рекламный музыкальный ролик с Боней и Кузьмичом. Ранее ролик появился на официальном канале самих интернет-знаменитостей. «Спасибо Россельхозбанку за «Путевую» карту. Прокатились по миру, посмотрели за бугор», — написано в аннотации к видео у Бони и Кузьмича.

В ролике герои рекламируют «Путевую» карту банка, путешествуя на уазике по разным странам, переодеваясь и дурачась под популярные песни Наталии Орейро, Rammstein, Spice Girls и других.

По сути, видео представляет собой новый клип артистов «За бугор», по стилистике похожий на нашумевший клип российской группы Serebro «Мама Люба». В начале и конце клипа рекламируется карта Россельхозбанка. Также на протяжении всего видео в машине висит освежитель воздуха для автомобиля в виде «Путевой» карты банка.



На канале Россельхозбанка в Youtube на текущий момент ролик посмотрели несколько сотен человек, на канале Бони и Кузьмича — свыше 9 тыс. человек.

Боня и Кузьмич — это юмористический дуэт, созданный еще в 2005 году. Особую популярность в интернет-пространстве дуэт заслужил благодаря пародийным роликам, в которых Боня и Кузьмич обычно делают ремейки известных клипов в условиях российской деревни.

Ранее у Россельхозбанка вышло несколько рекламных роликов с известным российским сыроваром Олегом Сиротой.

Русский сыровар Олег Сирота стал рекламным лицом Россельхозбанка

Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в Интернете и на телевидении с Олегом Сиротой в главной роли. Сирота — российский сыровар, активно продвигающий идею о том, что продолжительные санкции способны помочь российским производителям дать полноценный отпор иностранным конкурентам. Пока с сыроваром выпущено два ролика.

Россельхозбанк АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства юрлиц (свыше 40% пассивов).

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 760,24 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 398,47 млрд, кредитный портфель — 1 752,52 млрд, обязательства перед населением — 577,68 млрд.