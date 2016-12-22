Наблюдательный совет Почта Банка на прошедшем в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ заседании утвердил план работы кредитной организации на 2017 год. В частности, предполагается, что в следующем году банк начнет работу в новых регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири, а к концу 2017-го более чем в 11 тыс. отделений почтовой связи будет работать порядка 13 тыс. окон обслуживания клиентов Почта Банка.

Как уточняется в сообщении Минкомсвязи, по состоянию на декабрь 2016 года Почта Банк, являющийся совместным проектом этого ведомства, Почты России и группы ВТБ по оказанию банковских услуг на базе существующей сети отделений почтовой связи, присутствует в 61 регионе РФ (более чем в 2 тыс. населенных пунктов). Открыты 6 тыс. окон обслуживания в отделениях почтовой связи.

В четверг также было объявлено, что Почта Банк стал лидером в рамках группы ВТБ по числу установленных в этом году банкоматов. Сеть устройств самообслуживания Почта Банка достигла почти 2 тыс. устройств. Все они имеют функцию ресайклинга (замкнутый оборот денежных средств, когда клиент может получить из банкомата наличные, ранее внесенные другим клиентом).

В целом банки группы ВТБ (ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы и Почта Банк) увеличили число своих банкоматов на 3,7 тыс. устройств, или почти на треть. Общее число АТМ банков группы на сегодняшний день превышает 16,5 тыс. Для клиентов ВТБ 24 в этом году стали доступны 1,7 тыс. новых устройств, их общее число составляет 12,6 тыс. Почти 40% АТМ имеют функцию внесения наличных. ВТБ за год установил 355 новых устройств самообслуживания, доведя парк до 1 840 банкоматов. Более сотни установлены в Московском метрополитене.

Минкомсвязь также сообщает, что размер инфраструктурного платежа, который получит Почта России в 2017 году, составит 3,3 млрд рублей. За три квартала 2016 года этот показатель составил 350 млн. До 2023 года Почта России получит гарантированный инфраструктурный платеж в размере не менее 47 млрд рублей, что позволит продолжить реформирование предприятия и повышение заработной платы сотрудников без привлечения бюджетных средств.