Наблюдательный совет Почта Банка на прошедшем в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ заседании утвердил план работы кредитной организации на 2017 год. В частности, предполагается, что в следующем году банк начнет работу в новых регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири, а к концу 2017-го более чем в 11 тыс. отделений почтовой связи будет работать порядка 13 тыс. окон обслуживания клиентов Почта Банка.
Как уточняется в сообщении Минкомсвязи, по состоянию на декабрь 2016 года Почта Банк, являющийся совместным проектом этого ведомства, Почты России и группы ВТБ по оказанию банковских услуг на базе существующей сети отделений почтовой связи, присутствует в 61 регионе РФ (более чем в 2 тыс. населенных пунктов). Открыты 6 тыс. окон обслуживания в отделениях почтовой связи.
В четверг также было объявлено, что Почта Банк стал лидером в рамках группы ВТБ по числу установленных в этом году банкоматов. Сеть устройств самообслуживания Почта Банка достигла почти 2 тыс. устройств. Все они имеют функцию ресайклинга (замкнутый оборот денежных средств, когда клиент может получить из банкомата наличные, ранее внесенные другим клиентом).
В целом банки группы ВТБ (ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы и Почта Банк) увеличили число своих банкоматов на 3,7 тыс. устройств, или почти на треть. Общее число АТМ банков группы на сегодняшний день превышает 16,5 тыс. Для клиентов ВТБ 24 в этом году стали доступны 1,7 тыс. новых устройств, их общее число составляет 12,6 тыс. Почти 40% АТМ имеют функцию внесения наличных. ВТБ за год установил 355 новых устройств самообслуживания, доведя парк до 1 840 банкоматов. Более сотни установлены в Московском метрополитене.
Минкомсвязь также сообщает, что размер инфраструктурного платежа, который получит Почта России в 2017 году, составит 3,3 млрд рублей. За три квартала 2016 года этот показатель составил 350 млн. До 2023 года Почта России получит гарантированный инфраструктурный платеж в размере не менее 47 млрд рублей, что позволит продолжить реформирование предприятия и повышение заработной платы сотрудников без привлечения бюджетных средств.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% + 1 акция) и Почты России (50% — 1 акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 118,80 млрд рублей (61-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,45 млрд, кредитный портфель — 104,97 млрд, обязательства перед населением — 30,02 млрд.