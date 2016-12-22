Енисейский Объединенный Банк снизил на 0,75—3,25 процентного пункта ставку по потребительским кредитам на неотложные нужды.



Теперь кредит «Простое решение» выдается под 18,25—26% годовых на срок один или два года. Размер займа может достигать 100 тыс. рублей.

По программе «Свобода выбора» денежные средства выделяются на сумму до 750 тыс. рублей под 20,5—23,75% годовых. Срок кредита составляет от полутора до трех лет. Для получения займа необходимо привлечь созаемщика. Им может выступать супруг(а) или другое лицо, отвечающее требованиям банка.

Продукт «Мои года — мое богатство» позволяет пенсионерам получить финансирование под 14—26,5% годовых. Максимальный размер кредита составляет 50 тыс. рублей, а срок — один год.

По тарифу «Бюджетник» сотрудники бюджетной сферы и государственные служащие могут получить сумму до 300 тыс. рублей под 16,25—25% годовых на срок до двух лет.

Предоставление залога имущества или поручительство программами не предусмотрено. Личное страхование не требуется.

«Указанные ставки действуют с 29 дня пользования кредитом. В первые 28 дней ставка устанавливается равной 0,17—0,22% в день в зависимости от выбранной программы, при этом в первый месяц погашение основного долга не происходит, а уплачиваются только проценты. Таким образом, за первый месяц клиент дополнительно выплатит 2,94—4,76% от суммы кредита», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).