Енисейский Объединенный Банк снизил на 0,75—3,25 процентного пункта ставку по потребительским кредитам на неотложные нужды.

Теперь кредит «Простое решение» выдается под 18,25—26% годовых на срок один или два года. Размер займа может достигать 100 тыс. рублей.

По программе «Свобода выбора» денежные средства выделяются на сумму до 750 тыс. рублей под 20,5—23,75% годовых. Срок кредита составляет от полутора до трех лет. Для получения займа необходимо привлечь созаемщика. Им может выступать супруг(а) или другое лицо, отвечающее требованиям банка.

Продукт «Мои года — мое богатство» позволяет пенсионерам получить финансирование под 14—26,5% годовых. Максимальный размер кредита составляет 50 тыс. рублей, а срок — один год.

По тарифу «Бюджетник» сотрудники бюджетной сферы и государственные служащие могут получить сумму до 300 тыс. рублей под 16,25—25% годовых на срок до двух лет.

Предоставление залога имущества или поручительство программами не предусмотрено. Личное страхование не требуется.

«Указанные ставки действуют с 29 дня пользования кредитом. В первые 28 дней ставка устанавливается равной 0,17—0,22% в день в зависимости от выбранной программы, при этом в первый месяц погашение основного долга не происходит, а уплачиваются только проценты. Таким образом, за первый месяц клиент дополнительно выплатит 2,94—4,76% от суммы кредита», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).

Енисейский Объединенный Банк АО «АИКБ «Енисейский объединенный банк» — небольшой по размеру активов красноярский коммерческий банк с достаточно развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных отраслей, привлечение средств граждан во вклады и потребительское кредитование. Финучреждение является уполномоченным банком краевой администрации, обслуживает и кредитует муниципальные предприятия и организации региона, местные финансовые органы.
В настоящее время Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края владеет 28,61% акций банка. Председатель правления и президент банка (с 1994 года) Ассия Белоногова с учетом доли ее близкой родственницы и члена правления Нели Анчуговой в совокупности контролирует 64,53% акций кредитной организации. 5,92% акций банка принадлежит ОАО «Красноярская горно-геологическая компания». На акционеров миноритариев приходится 1,41% акций.


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 5,67 млрд рублей (299-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,56 млрд, кредитный портфель — 1,60 млрд, обязательства перед населением — 3,52 млрд.