Филиал «Потенциал» банка «Российский Капитал» в Самаре начал обслуживать клиентов по новому адресу.

Актуальный адрес: г. Самара, ул. Полевая, д. 50. Обслуживание физлиц осуществляется с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Обслуживание юрлиц производится по графику: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.

Переезд филиала был реализован в рамках программы реорганизации сети: ранее офис был зарегистрирован в Жигулевске, а фактически размещался в собственном помещении банка в Тольятти. Новое помещение расположено в центре Самары.

Российский Капитал ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АСВ (100%), входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Помимо деятельности в качестве универсального банка, иногда выступает в роли санатора банков при исполнении АСВ своих функций. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения, однако оставшиеся пассивы диверсифицированы средствами банков, выпущенными облигациями и собственным капиталом.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 301,19 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,62 млрд, кредитный портфель — 148,80 млрд, обязательства перед населением — 133,24 млрд.