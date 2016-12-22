Филиал «Потенциал» банка «Российский Капитал» в Самаре начал обслуживать клиентов по новому адресу.

Актуальный адрес: г. Самара, ул. Полевая, д. 50. Обслуживание физлиц осуществляется с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Обслуживание юрлиц производится по графику: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.

Переезд филиала был реализован в рамках программы реорганизации сети: ранее офис был зарегистрирован в Жигулевске, а фактически размещался в собственном помещении банка в Тольятти. Новое помещение расположено в центре Самары.

