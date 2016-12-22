Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента банка «Уралсиб», подтвердив рейтинг на уровне «B». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как поясняется, пересмотр прогноза отражает стабилизацию показателей основного капитала банка на приемлемых уровнях и улучшение прибыльности банка от основной деятельности, а также сильные ликвидность и фондирование. Кроме того, во внимание принимаются ожидания Fitch, что любые дальнейшие отчисления в резерв под обесценение кредитов, скорее всего, будут постепенными и могут быть покрыты, по крайней мере частично, за счет прибыли до отчислений в резерв под обесценение.

Долгосрочный РДЭ банка обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости «b». Он, в свою очередь, отражает слабое качество активов «Уралсиба», по-прежнему потенциально высокие потребности в создании резервов по крупным проблемным кредитам, кредитам связанным сторонам и инвестиционной недвижимости, а также тот факт, что в настоящее время банк не выполняет минимальные требования к капитализации и ряд других регулятивных требований.



Кроме того, рейтинги учитывают риски, связанные с запланированным слиянием «Уралсиба» с банком, являющимся связанной стороной (Банк БФА), и потенциально значительную поддержку, которую банк «Уралсиб» может предоставить связанному страховщику — СГ «Уралсиб».