Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента банка «Уралсиб», подтвердив рейтинг на уровне «B». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.
Как поясняется, пересмотр прогноза отражает стабилизацию показателей основного капитала банка на приемлемых уровнях и улучшение прибыльности банка от основной деятельности, а также сильные ликвидность и фондирование. Кроме того, во внимание принимаются ожидания Fitch, что любые дальнейшие отчисления в резерв под обесценение кредитов, скорее всего, будут постепенными и могут быть покрыты, по крайней мере частично, за счет прибыли до отчислений в резерв под обесценение.
Долгосрочный РДЭ банка обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости «b». Он, в свою очередь, отражает слабое качество активов «Уралсиба», по-прежнему потенциально высокие потребности в создании резервов по крупным проблемным кредитам, кредитам связанным сторонам и инвестиционной недвижимости, а также тот факт, что в настоящее время банк не выполняет минимальные требования к капитализации и ряд других регулятивных требований.
Кроме того, рейтинги учитывают риски, связанные с запланированным слиянием «Уралсиба» с банком, являющимся связанной стороной (Банк БФА), и потенциально значительную поддержку, которую банк «Уралсиб» может предоставить связанному страховщику — СГ «Уралсиб».
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет в 15,2%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 436,07 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,33 млрд, кредитный портфель — 180,83 млрд, обязательства перед населением — 151,79 млрд.