Геобанк предлагает клиентам получить дебетовую премиальную карту «Мир» со стоимостью годового обслуживания 500 рублей.
Получать с карты наличные (до 200 тыс. рублей в день и до 600 тыс. рублей в месяц) клиенты смогут без комиссии в устройствах банка, а в банкоматах и ПВН сторонних банков будет взиматься комиссия 2% от суммы операции, минимум 400 рублей.
Также по карте предусмотрено начисление процентов на ежедневный остаток 20—500 тыс. рублей по ставке 7% годовых при сумме покупок свыше 3 тыс. рублей в месяц. За любые покупки держатели карты смогут получить возмещение (cash back) в размере 0,5% от потраченной суммы и до 10% за покупки в установленных банком категориях. Максимальная сумма cash back — 5 тыс. рублей в месяц и 60 тыс. рублей в год.
Карту можно оформить как отдельно, так и в комплекте с картой Visa Gold. Обе карты будут привязаны к одному счету. «При наличии указанного комплекта картой «Мир» можно будет расплачиваться на территории РФ, а в зарубежных поездках использовать карту Visa», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова. Стоимость комплекта «Мир привилегий» — 1 тыс. рублей в год.
СМС-информирование предоставляется бесплатно.
ООО «КБ «Геобанк» — небольшой по размеру активов столичный банк, активно развивающий розничный сегмент. Ключевые направления деятельности — обслуживание клиентов, проведение расчетных и валютообменных операций. Базовым источником фондирования выступает собственный капитал (54,6%).
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Александр Шмыркин (22,35%), члены совета директоров Андрей Ремизов (19,56%) и Ирина Булгакова (13,39%), Станислав Шеловских, Дмитрий Корженков (по 9,67%), Виталий Феденко (8,23%), Дмитрий Шамлов (7,62%), Алексей Селенских (7,45%), Виктория Богачевская (2,06%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 0,54 млрд рублей (567-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 0,02 млрд, обязательства перед населением — 0,01 млрд.