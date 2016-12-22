Геобанк предлагает клиентам получить дебетовую премиальную карту «Мир» со стоимостью годового обслуживания 500 рублей.



Получать с карты наличные (до 200 тыс. рублей в день и до 600 тыс. рублей в месяц) клиенты смогут без комиссии в устройствах банка, а в банкоматах и ПВН сторонних банков будет взиматься комиссия 2% от суммы операции, минимум 400 рублей.

Также по карте предусмотрено начисление процентов на ежедневный остаток 20—500 тыс. рублей по ставке 7% годовых при сумме покупок свыше 3 тыс. рублей в месяц. За любые покупки держатели карты смогут получить возмещение (cash back) в размере 0,5% от потраченной суммы и до 10% за покупки в установленных банком категориях. Максимальная сумма cash back — 5 тыс. рублей в месяц и 60 тыс. рублей в год.

Карту можно оформить как отдельно, так и в комплекте с картой Visa Gold. Обе карты будут привязаны к одному счету. «При наличии указанного комплекта картой «Мир» можно будет расплачиваться на территории РФ, а в зарубежных поездках использовать карту Visa», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова. Стоимость комплекта «Мир привилегий» — 1 тыс. рублей в год.

СМС-информирование предоставляется бесплатно.